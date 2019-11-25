2019-11-25T19:14:29+03:00
Общество

Эксперт: После запуска поездов по Крымскому мосту могут подорожать авиабилеты

Пока что авианаправления в Крым субсидируются
Надежда ДАЦЮК
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Авиабилеты в Крым могут подорожать после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Такой прогноз сделал экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин, передает ForPost.

По его словам, билеты на поезда в Крым пока что кажутся россиянам дорогими, потому что их стоимость практически такая же, как и на авиаперелеты. Однако экс-министр напомнил, что авианаправления в Крым пока что субсидируются, потому что до полуострова можно добраться только рейсовыми автобусами через Крымский мост, а они не рассчитаны на дальние расстояния.

- Главный вопрос во всей этой ценовой истории: когда закончится календарный год и закончится субсидия, предоставленная госбюджетом авиаперевозчикам, какова будет стоимость авиабилета? Когда вам предлагают лететь в Москву за четыре тысячи, заблаговременно купив билет, а потом предлагают ехать за те же деньги на поезде 38 часов, что вы выберете? - пояснил Анатолий Цуркин.

Однако, если авиаперелет будет стоить 12 тысяч рублей, а поезд - 4000, то выбор будет очевидно в пользу железнодорожного транспорта.

Эксперт транспортной отрасли отмечает, что рост цен на авиабилеты в первую очередь ударит по представителям деловой сферы, которые не смогут запланировать поездки заблаговременно.

- Бизнесмены будут вынуждены покупать билеты за 12-15 тысяч, если им срочно нужно быть завтра в Москве. Но говорить об этом пока рано. Все будет более понятно, когда закончится бюджетный год, - отметил Цуркин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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