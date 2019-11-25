Крымчан приглашают стать Дедами Морозами для детишек из интернатов и неблагополучных семей

СЕГОДНЯ 17:40 2019-11-25T17:40:52+03:00

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В Крыму ищут желающих исполнить предновогодние желания малышей из многодетных семей, а также ребятишек, которые находятся в реабилитационных центрах и детских домах.

Дети уже пишут письма доброму зимнему волшебнику в рамках акции «Записки Дед Морозу». Конечно, ребята ждут, что произойдет новогоднее чудо, и их желания исполнятся. Стать Дедом Морозом для ребят может каждый крымчанин, отмечает «Крымская газета».

Волонтеры занесли новогодние желания детей в электронную таблицу, в которой можно посмотреть как новогоднее желание ребенка, так и города, учреждения, где он находится. После того, как вы выбрали ребенка, желание которого хотите исполнить, можно написать в ячейке напротив свой контактный номер телефона, а затем купить подарок и передать волонтерам. Детали акции можно узнать у Натальи Мартынец, позвонив ей по телефону. +7(978) 735-38-53. А списки детей и новогодних желаний есть в группе https://vk.com/podarkisirotam.

- Народ очень любит и откликается на нашу акцию. Проблемных регионов у нас нет, народ очень активный, - отмечает волонтер Наталья Мартынец.

Сбор подарков продлится до 20 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU