2019-11-25T18:05:49+03:00
Общество

В Крыму будут устранять пробки: создается специальная рабочая группа

До пятницы должен быть сформирован состав рабочей группы
Надежда ДАЦЮК
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В минувшем сезоне туристы жаловались на пробкиВ минувшем сезоне туристы жаловались на пробкиФото: Архив "КП"
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В Крыму создается новая рабочая группа, которая займется оптимизацией автомобильного движения в Крыму, в том числе на подъездах к курортным городам. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что в следующем курортном сезоне въезд в Ялту может занимать больше трех часов, если не будет найдено решение проблемы пробок.

- До пятницы у вас должен быть состав рабочей группы сформирован, соответственно, все решения предложены. То же самое касается города Саки. До 1 мая комплекс мер по этим городам должен быть выполнен, чтобы в курортный сезон у нас пробок не было, - сказал Аксенов.

По его словам, созданная группа должна будет предлагать решения для устранения пробок в крымских городах. В частности, в Симферополе за декабрь планируется оптимизировать схему движения.

- Мы уже говорили, в том числе, светофоры ненужные поубирать, где-то по пешеходным переходам правильно выполнить организацию движения, поставить знаки, - добавил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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