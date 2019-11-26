Погода в Крыму 26 ноября: Ночью мороз, а днем тепло
Ветер усилится
Погода будет неустойчиваяФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму во вторник, 26 ноября, ожидается неустойчивая погода. Как объясняют синоптики, это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов, которые принесут на полуостров долгожданные дожди.
- Ветер восточный 7-12 м/с, днем в центральных, южных и восточных районах усилится до 15 м/с; температура воздуха ночью от -1 до +4, днем 10-15 тепла, - говорится на сайте местного гидрометцентра.
По всему полуострову - облачно с прояснениями, штормовое предупреждение.
В центральных районах Крыма - еще и чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU