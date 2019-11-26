2019-11-26T10:15:38+03:00
Общество

За два дня на крымских дорогах поймали более 100 пьяных водителей

Из них 10 получат уголовную ответственность
Анастасия ЖУКОВА
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Нетрезвым водителям грозят серьезные штрафыНетрезвым водителям грозят серьезные штрафыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Госавтоинспекция с 22 по 24 ноября провела профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» - и обнаружила на дорогах более сотни пьяных за рулем.

- Выявлено 116 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 3 с признаками наркотического опьянения и 10, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, - рассказали в пресс-службе крымского управления ГИБДД.

Те 10 человек, которые раньше уже попадались пьяными на дороге, станут фигурантами уголовных дел по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Им грозит ограничение свободы, принудительные работы, до шести месяцев ареста или аж до двух лет лишения свободы с лишением прав на три года.

Но даже в рамках административного кодекса наказания за вождение в нетрезвом виде довольно серьезные: 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на полтора-два года.

- Уважаемые водители! Помните - человек, севший за руль в состоянии опьянения, представляет опасность для всех участников дорожного движения, - обращаются ко всем сотрудники ГИБДД.

Все граждане, которые увидели пьяного водителя, могут сообщил об этом дежурному ГИБДД по телефонам (3652) 668-700 или 102.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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