Житель Феодосии может сесть на 10 лет за куст конопли в шкафу
В Феодосии в доме у местного жителя обнаружили марихуану.
Пограничники провели обыск и оказалось, что феодосиец на досуге выращивал коноплю. Сушил, готовил марихуану к употреблению и реализации. Оборудовал специальный бокс с освещением и вентиляцией прямо дома, в шкафу.
- Для личного употребления, - заявил мужчина при обыске.
Специалисты экспертно-криминалистического отдела подтвердили: найденные растения - действительно являются наркотиками: каннабис, гашишное масло.
- В настоящее время все материалы в отношении гражданина переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 2 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере), - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по РК.
За кусты конопли жителю Феодосии грозит до 10 лет лишения свободы.
Житель Феодосии выращивал коноплю в шкафу.Оперативное видео ПУ ФСБ по РК
ИСТОЧНИК KP.RU