Житель Феодосии может сесть на 10 лет за куст конопли в шкафу

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-26T10:07:41+03:00

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В Феодосии в доме у местного жителя обнаружили марихуану.

Пограничники провели обыск и оказалось, что феодосиец на досуге выращивал коноплю. Сушил, готовил марихуану к употреблению и реализации. Оборудовал специальный бокс с освещением и вентиляцией прямо дома, в шкафу.

- Для личного употребления, - заявил мужчина при обыске.

Специалисты экспертно-криминалистического отдела подтвердили: найденные растения - действительно являются наркотиками: каннабис, гашишное масло.

- В настоящее время все материалы в отношении гражданина переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 2 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере), - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по РК.

За кусты конопли жителю Феодосии грозит до 10 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/746074" frameborder="0"></iframe> Житель Феодосии выращивал коноплю в шкафу.Оперативное видео ПУ ФСБ по РК

ИСТОЧНИК KP.RU