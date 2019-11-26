2019-11-26T10:07:41+03:00
Происшествия

Житель Феодосии может сесть на 10 лет за куст конопли в шкафу

Марихуану обнаружили пограничники [видео]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Марихуану феодосиец хранил дома. Фото: ПУ ФСБ по РКМарихуану феодосиец хранил дома. Фото: ПУ ФСБ по РК
Изменить размер текста:

В Феодосии в доме у местного жителя обнаружили марихуану.

Пограничники провели обыск и оказалось, что феодосиец на досуге выращивал коноплю. Сушил, готовил марихуану к употреблению и реализации. Оборудовал специальный бокс с освещением и вентиляцией прямо дома, в шкафу.

- Для личного употребления, - заявил мужчина при обыске.

Специалисты экспертно-криминалистического отдела подтвердили: найденные растения - действительно являются наркотиками: каннабис, гашишное масло.

- В настоящее время все материалы в отношении гражданина переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 2 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере), - сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ по РК.

За кусты конопли жителю Феодосии грозит до 10 лет лишения свободы.

Житель Феодосии выращивал коноплю в шкафу.Оперативное видео ПУ ФСБ по РК

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский парк Симферополя ждет масштабная реконструкция
Стало известно каким будет новый бюджет Крыма
В Минтрансе Крыма рассказали, какие дороги отремонтируют до конца года
В Севастополе из школы эвакуировали 623 ребенка и 78 взрослых
За два дня на крымских дорогах поймали более 100 пьяных водителей
Погода в Крыму 26 ноября: Ночью мороз, а днем тепло
В Крыму будут устранять пробки: создается специальная рабочая группа
В Крыму готовы отдать за реставрацию Керченской крепости 120 миллионов рублей
Крымчан приглашают стать Дедами Морозами для детишек из интернатов и неблагополучных семей
Эксперт: После запуска поездов по Крымскому мосту могут подорожать авиабилеты
В «Крымский дом для мамы» заселились первые подопечные
Фотофакт: В Крыму шторм выбросил на сушу тысячи медуз
В Крыму за 2 миллиарда хотят продать сгоревший памятник культурного наследия
В Симферополе «ГАЗель» сбила мужчину и ребенка пяти лет
В Крыму обещают сделать прорыв в дорожной сфере
В Крыму за 700 миллионов рублей отремонтировали автодорогу «Саки – Орловка»
В Крыму перестали расследовать смерть руководителя УФАС
В Крыму при лобовом столкновении автомобилей пострадало три человека
В Крыму прошла акция против курения
В Крыму порядок будут охранять казаки
Как выглядит обмелевшее из-за засухи Симферопольское водохранилище
В Ялте самопогрузчик влетел в опорную стену
Отряд кораблей из Севастополя завершил учение в Средиземном море