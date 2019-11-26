В Минтрансе Крыма рассказали, какие дороги отремонтируют до конца года

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-26T10:42:03+03:00

В Симферополе подрядчик скоро закончит ремонтировать улицы Куйбышева и Кржижановского

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Министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов рассказал, на каких дорогах Крыма будет закончен ремонт до конца года.

Сейчас, по его словам, идет ремонт дороги Береговое-Песчаное. Осталось уложить только 20% верхнего слоя асфальтобетона, работы планируется закончить до 28 ноября, после начнется замена изношенных знаков.

- В Симферопольском районе в работе идет работа на 16-ти объектах. До 27 ноября все должны быть сданы, - сообщил Сергей Карпов.

Министр отметил, что в Симферополе сдается улица Куйбышева и Кржижановского.

- Там образовался небольшой объем сэкономленных средств, подрядчик вышел с инициативой сделать там тротуары, которые не входили в общий объем работ, - добавил глава ведомства.

Также Карпов отметил, что на некоторых объектах обнаружены недочеты. Например, в Добровской долине. Подрядчик уже устранил найденные недоработки, по данным министра.

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ИСТОЧНИК KP.RU