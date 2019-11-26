В Минтрансе Крыма рассказали, какие дороги отремонтируют до конца года
Министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов рассказал, на каких дорогах Крыма будет закончен ремонт до конца года.
Сейчас, по его словам, идет ремонт дороги Береговое-Песчаное. Осталось уложить только 20% верхнего слоя асфальтобетона, работы планируется закончить до 28 ноября, после начнется замена изношенных знаков.
- В Симферопольском районе в работе идет работа на 16-ти объектах. До 27 ноября все должны быть сданы, - сообщил Сергей Карпов.
Министр отметил, что в Симферополе сдается улица Куйбышева и Кржижановского.
- Там образовался небольшой объем сэкономленных средств, подрядчик вышел с инициативой сделать там тротуары, которые не входили в общий объем работ, - добавил глава ведомства.
Также Карпов отметил, что на некоторых объектах обнаружены недочеты. Например, в Добровской долине. Подрядчик уже устранил найденные недоработки, по данным министра.
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ИСТОЧНИК KP.RU