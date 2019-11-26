2019-11-26T10:43:38+03:00
Общество

Детский парк Симферополя ждет масштабная реконструкция

По данным директора, реализация проекта займет два года
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Леонид КарповФото: Леонид Карпов
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В зооуголке в детском парке пройдет масштабная реконструкция, сейчас проект находится на госэкспертизе.

Об этом в соцсетях сообщил общественник Леонид Карпов, который пообщался с директором симферопольских парков Антоном Якулевичем.

По данным директора, реализация проекта займет два года, если он пройдет экспертизу, и на него будут выделены средства.

В обновленном зооуголке будут просторные вольеры для зверей и птиц, зато застройка на территории парка не предусмотрена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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