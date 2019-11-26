2019-11-26T11:53:01+03:00
Общество

Из Крыма на Украину два дня не будут пропускать автомобили

Ограничения коснутся и таможенных операций
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Два дня на пункте пропуска «Перекоп», что на границе с Украиной, будут действовать некоторые ограничения.

По информации Южного таможенного управления, 26 и 27 ноября будет ограничен пропуск транспорта, а также не будут выполняться некоторые таможенные операции, связанные с перемещением через госграницу Евразийского экономического союза товаров, транспортных средств для личного пользования, а также транспортных средств, осуществляющих международные перевозки.

Эти ограничения будут действовать с 10.00 до 16.00 часов.

При этом пропуск товаров личного пользования и физических лиц будет осуществляться в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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