В Симферополе улицу Александра Невского открыли для транспорта

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-26T11:33:11+03:00

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В Симферополе завершается капитальный ремонт улицы Александра Невского. Движение транспорта возобновилось вечером 25 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя со ссылкой на подрядчика.

По его данным, дорожную разметку на новое полотно нанесут через четыре дня, согласно технологическим требованиям. Работы будут проводить преимущественно в ночное время, чтобы не мешать проезду транспорта.

- Также до конца недели будут установлены светофорные объекты, - сообщил подрядчик.

Работы по капремонту улицы Александра Невского будут завершены полностью в течение 10-12 дней. Дорожники планируют выполнить монтаж троллейбусных линий, установить пешеходные ограждения и дорожные знаки и оборудовать уличное освещение.

Напомним, капремонт на Александра Невского начался в середине августа. От кольца на площади Советской до улицы Павленко подрядчик заменил сети водоснабжения и водоотведения. Также была оборудована ливневая канализация, благоустроены тротуары и заменено дорожное покрытие.

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ИСТОЧНИК KP.RU