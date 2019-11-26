Сборная Крымского федерального университета стала лидером Премьер-группы НСФЛ

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-26T12:58:52+03:00

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25 ноября сборная Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского стала неофициальным зимним чемпионом Национальной студенческой футбольной лиги (премьер-группа) сезона-2019/20, одержав победу над командой Орловского госуниверситета - 4:0.

Первыми соперникам крымчан стали серебряные призеры прошлого сезона и победители 2017 года - Кубанский государственный университет. В этом матче команда КФУ одержала победу со счетом 5:3.

В пятом туре Крымский федеральный университет встретился с Тамбовским государственным университетом. Команда студентов из Крыма с легкостью победила команду из ТГУ - 5:1.

Главным событием игр стала встреча двух фаворит Премьер-группы НСФЛ - Крымского федерального университета и ОрелГУ на евпаторийской «Арене-Крым». С первых минут матча команда Крымского федерального университета давила оборону ОрелГУ.

- Была настоящая мужская борьба. Никто не хотел никому уступать, это же мальчишки, им лишь бы где-то потолкаться или подраться, это проходит с возрастом. Но мы молодцы и вовремя успокоились, - прокомментировал этот момент главный тренер сборной Крымского федерального университета Сергей Величко.

Финальный счёт матча - 4:0 в пользу Крымского федерального университета. На данный момент команда КФУ является лидером турнирной таблицы Премьер-группы НСФЛ, одержав победу во всех 6 играх.

Андрей ФАЛАЛЕЕВ. Фото: пресс-служба КФУ

Следующий свой матч крымчане сыграют против Южного федерального университета уже весной следующего года - 11 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU