Проректор КФУ: для Крыма сотрудничество с ВИР жизненно необходимо

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-26T13:53:21+03:00

В первую очередь для сельскохозяйственной отрасли на полуострове

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Сотрудничество Крымского федерального университета и Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) необходимо для развития сельскохозяйственной отрасли на полуострове.

Об этом сообщил проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев в ходе конференции, посвященной 125-летию ВИР.

- Для Крыма, где сельское хозяйство является одной из лидирующих отраслей, взаимодействие с Всероссийским институтом генетических ресурсов растений является жизненно необходимым. Особенно это важно в период перерождения отрасли, когда необходим переход на новый технологический уровень. Крымский федеральный университет сегодня создает лабораторию мирового уровня, строит инновационную сельскохозяйственную долину. Открывающиеся возможности сотрудничества будут полезны нашим организациям и всему направлению, - сообщил Сергеев.

Фото: пресс-служба КФУ

Ранее Крымский федеральный университет выиграл мегагрант на реализацию проекта по размножению безвирусного посадочного материала. Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений отметили перспективность развития данного направления на полуострове.

- В Крыму необходимо заниматься наращиванием генетического банка растений локальных культур и сортов. Крымский федеральный университет должен взять на себя эту задачу, - подчеркнул заместитель директора по научно-организационной работе ВИР Алексей Заварзин.

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ИСТОЧНИК KP.RU