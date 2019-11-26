В ночь на 27 ноября на трассе Симферополь - Ялта перекроют движение

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-26T15:13:19+03:00

Объехать зону строительных работ можно будет по троллейбусному кольцу Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В ночь с 26 на 27 ноября ограничат движение по трассе Симферополь-Ялта в районе села Перевальное.

В частности, проезд перекроют с 23.00 до 5.00, чтобы смонтировать пролетное строение надземного пешеходного перехода.

- Объезд будет осуществляться по существующему троллейбусному разворотному кольцу. На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки, - рассказали в Службе автодорог Крыма. - Просим участников дорожного движения руководствоваться ими.

Движение по трассе обычно очень интенсивное, особенно между Симферополем и Перевальным: многие жители села работают в крымской столице, поэтому по будням ездят туда и обратно, по большей части - на личном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU