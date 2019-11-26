На фирму, добывавшую гальку в Севастополе под видом берегоукрепления, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-26T15:12:41+03:00

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В отношении частного предприятия, которое под видом берегоукрепительных работ под Севастополем занималось добычей гальки, возбудили уголовное дело.

Журналисты города-героя неоднократно писали о том, что прибрежную полосу в Языковой балке фирма «Листригоны» превратила в карьер. Директор Сергей Скурский не скрывал, что продает гальку, но объяснял, что занимается в первую очередь берегоукреплением для будущего туристического комплекса, пишет ForPost.

Прокуратура и ФСБ провели проверку и обнаружили, что никаких предварительных исследований, необходимых для такой деятельности, не проводилось, согласования не получены, что нарушает Водный кодекс РФ.

Словом, предприниматель добывает гальку без лицензии - и все.

Работы в Языковой балке приостановлены, возбуждено уголовное дело по факту хищения полезных ископаемых.

Ранее Севприроднадзор оценил ущерб от фиктивного "берегоукрепления" в 44 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU