Аксенов рассказал о планах по ремонту симферопольских дорог на 2020 год
Глава Крыма рассказал, что на следующий год запланирован ремонт центральных улиц Симферополя.
Но он подчеркнул, что это не приведет к пробкам в столице. Потому, что работы будут продвигаться максимально быстро, а план перекрытия улиц будет доступен горожанам.
- Кроме того, в городе до конца года оптимизируют схему движения, чтобы не допустить транспортного коллапса. Ликвидируем ненужные светофоры, организуем правильное движение по пешеходным переходам, - отметил Аксенов.
Также, как передает Крымская газета, установят необходимые знаки.
А еще до конца недели Минтранс Крыма внесет предложение по созданию рабочей группы. Сотрудники предложат технические решения проблемы пробок в городах республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU