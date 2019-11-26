Аксенов рассказал о планах по ремонту симферопольских дорог на 2020 год

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-26T15:23:13+03:00

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Глава Крыма рассказал, что на следующий год запланирован ремонт центральных улиц Симферополя.

Но он подчеркнул, что это не приведет к пробкам в столице. Потому, что работы будут продвигаться максимально быстро, а план перекрытия улиц будет доступен горожанам.

- Кроме того, в городе до конца года оптимизируют схему движения, чтобы не допустить транспортного коллапса. Ликвидируем ненужные светофоры, организуем правильное движение по пешеходным переходам, - отметил Аксенов.

Также, как передает Крымская газета, установят необходимые знаки.

А еще до конца недели Минтранс Крыма внесет предложение по созданию рабочей группы. Сотрудники предложат технические решения проблемы пробок в городах республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU