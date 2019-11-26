Глава Крыма проведет собеседование с претендентами на кресла министров
Сергей Аксенов в ближайшее время проведет собеседование с участниками проекта «Твое правительство». Именно они претендуют на кресла крымских министров.
Принято решение миновать стадию дебатов и сразу перейти к общению с главой.
- Сергей Аксенов поддержал это решение и в ближайшие дни проведет собеседование с кандидатами, - рассказал председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
Участие в проекте могли принять не только крымчане, но и все жители России.
Всего подали 124 заявки, к компьютерному тестированию допустили 117 человек, из них этот этап прошло 84 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU