Для Керчи закупят больше 100 новых эко-автобусов

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-26T16:23:25+03:00

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Керченские власти планируют закупить для города 120 новых эко-автобусов. Таким образом предприятие «Керчьгортранс» сможет расширить количество маршрутов.

Это поможет повысить качество перевозки в города.

- Сейчас в Керчи, помимо муниципального перевозчика, работают еще 4 частника, но качество их обслуживания оставляет желать лучшего... Вскоре у них появится серьезный конкурент, им придется улучшить свою работу, - отметил депутат Госсовета РК Леонид Бабашов.

Также он напомнил, что за последние три года предприятие закупило около 40 новых автобусов на газу. Это помогло обновить подвижной состав на 40 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU