2019-11-26T16:47:29+03:00
Общество

В крымском санатории «Дюлбер» прошел турнир по дзюдо среди девушек

На республиканском первенстве «Принцесса Крыма» боролись 255 спортсменок из городов России и ДНР
Степан ОСТИНОВ
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Призерам соревнования вручили медали и грамоты, а победительницам золотую медаль, грамоту и памятную ленту.Призерам соревнования вручили медали и грамоты, а победительницам золотую медаль, грамоту и памятную ленту.
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В спортивном зале санатория «Дюльбер» прошел III Открытый Республиканский турнир по дзюдо среди девушек «Принцесса Крыма».

За победу боролось 255 участниц из лучших спортивных школ и объединений Республики Крым, Севастополя, Анапы, Новороссийска, Темрюка, Изобильного, Краснодара и ДНР.

Соревнования проходили в 5 возрастных группах и в 25 весовых категориях.

- Проведение детских спортивных соревнований на базе санатория «Дюльбер» стало доброй традицией. С тех пор как санаторий вошел в сеть «Курорты Крыма», был сделан ремонт спортивного зала, подготовлены все необходимое для проведения соревнований и регулярных занятий. Уже больше года на базе «Дюльбера» работают секции по боксу и дзюдо, у нас тренируются ребята с ближайших поселков большой Ялты и становятся призерами всех спортивных состязаний - отметили в сети санаториев «Курорты Крыма».

Призерам соревнования вручили медали и грамоты, а победительницам золотую медаль, грамоту и памятную ленту.

Организаторами турнира «Принцесса Крыма» выступили ДЮСК «Титан», сеть санаториев «Курорты Крыма» и Ялтинская Федерация дзюдо.

СПРАВКА «КП»

С 2018 года санаторий «Дюльбер» входит в сеть «Курорты Крыма», который объединяет южнобережные здравницы «Ай-Петри», «Мисхор», «Морской Прибой». В августе 2019 года сеть пополнилась новым объектом «Дача Рахманинов». Общий количество мест в санаториях сети - более 2 300. Отели и санатории находятся под Управлением УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Козорез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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