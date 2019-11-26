В Сирию будут поставлять крымскую косметику
Контракт уже подписан
.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Крымский производитель косметики подписал контракт на поставку собственной продукции в Сирию. Это произошло во вторник, 26 ноября, в Симферополе.
Он уверен, что сотрудничество с Южным региональным центром поддержки теперь будет только набирать обороты, пишет Крымское информационное агентство.
- Подписан контракт с Сирией и я уверен, что наше сотрудничество принесет пользу Крыму, - отметил представитель крымской косметической компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU