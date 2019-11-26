В Крыму бывший следователь отправился в тюрьму на 8,5 лет за взятку

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-26T17:17:22+03:00

Он получил с предпринимателя 800 тысяч рублей

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Бывший замруководителя Раздольненского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР, который сам привык отправлять людей за решетку, сам оказался на скамье подсудимых.

Учредитель общества с ограниченной ответственностью, гражданин М., написал в Следком заявление и попросил возбудить уголовное дело в отношении бывшего гендиректора и учредителя – гражданина Ц. – за то, что причинил предприятию материальный ущерб на 400 тысяч рублей.

Замруководителя следственного отдела сговорился с представителем учредителя за определенную сумму не просто возбудить дело, а еще и надавить на нерадивого гендиректора, чтобы тот возместил ущерб.

В качестве посредника следователь привлек своего знакомого. Тот и передал 300 тысяч рублей от юриста сотруднику Следкома. Когда бывший гендиректор согласился возместить ущерб взамен на прекращение уголовного дела, следователь решил взять за эту «услугу» побольше – 500 тысяч рублей. Он успел получить взятку, но не успел воспользоваться деньгами: задержали правоохранители.

Вину в преступлении следователь не признал, говорил, что деньги взял в долг для покупки автомобиля и выплаты кредита за квартиру.

Вот только суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере и отправил в колонию строгого режима на 8,5 лет. Кроме того, ему придется выплатить 1,6 миллиона штрафа.

Соучастники тоже получили свои сроки: посредник – три года колонии общего режима, учредитель предприятия – семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU