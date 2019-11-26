В конкурсе "Твое правительство" лидируют действующие министры

СЕГОДНЯ 19:51 2019-11-26T19:51:11+03:00

Остался только один этап - собеседование

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Большинство действующих министров набрали больше всего баллов по результатам конкурса «Твое правительство», который организовали власти республики.

Претенденты должны были заполнить анкету, пройти тестирование и написать эссе. В сумме в лидерах - действующие руководители ведомств.

Так, министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов набрал 245 баллов, министр культуры Арина Новосельская - 261, министр курортов и туризма Вадим Волченко - 259, министр спорта Ольга Торубарова - 237, а министр строительства и архитектуры Михаил Храмов - 205.

Глава минЖКХ Дмитрий Черняев получил 220 баллов, руководитель минприроды Геннадий Нараев - 258, минюста Олег Шаповалов - 233.

На должность министра финансов претендует действующий замминистра Дмитрий Шеряко, он набрал 231 балл, а на должность министра образования, науки и молодежи - директор Симферопольской академической гимназии Валентина Лаврик, у нее 224 балла.

Напомним, в сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новое правительство республики выберут с помощью конкурса "Твое правительство". Поначалу финальным этапом должны были стать теледебаты, однако от них в последний момент решили отказаться в пользу собеседований с главой республики.

ИСТОЧНИК KP.RU