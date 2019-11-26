В Симферополе семья отравилась неизвестным веществом прямо у себя в квартире, двое детей погибли
В Симферополе целая семья отравилась неизвестным веществом, по одной из версий - бытовым газом. Двое детей умерли, мать и еще один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Как рассказали в пресс-службе СКР, женщина вызвала "скорую" на дом, потому что трем ее детям внезапно стало плохо. Когда медики прибыли, младший сын (10 месяцев) уже умер, еще двоих - девочку восьми лет и мальчика пяти лет - доставили в больницу вместе с мамой.
Уже в больнице девочка скончалась, за жизнь мамы и среднего сына борются врачи. Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).
Сейчас следователи выясняют причину трагедии. Следователи и криминалисты уже проверили газовое и вентиляционное оборудование в квартире, провели следственный эксперимент.
Одна из версий - отравление бытовым газом.
- Соседи снизу делали ремонт, подключили колонку вместо вытяжки в вентиляцию, - рассказали КП-Крым знакомые пострадавшей семьи.
Следователи пока эту информацию не подтверждают.
- Предварительно: бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено. В настоящее время, допрашиваются очевидцы и свидетели. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно, - отметили в пресс-службе Следкома.
Приоритетная версия - отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования, чтобы установить точную причину смерти детей.
ИСТОЧНИК KP.RU