В Симферополе семья отравилась неизвестным веществом прямо у себя в квартире, двое детей погибли

СЕГОДНЯ 20:14 2019-11-26T20:24:18+03:00

За жизнь матери и еще одного ребенка борются врачи Фото: Анастасия ЖУКОВА

Мать и еще один ребенок - в реанимации

Изменить размер текста: A A

В Симферополе целая семья отравилась неизвестным веществом, по одной из версий - бытовым газом. Двое детей умерли, мать и еще один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе СКР, женщина вызвала "скорую" на дом, потому что трем ее детям внезапно стало плохо. Когда медики прибыли, младший сын (10 месяцев) уже умер, еще двоих - девочку восьми лет и мальчика пяти лет - доставили в больницу вместе с мамой.

Уже в больнице девочка скончалась, за жизнь мамы и среднего сына борются врачи. Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют причину трагедии. Следователи и криминалисты уже проверили газовое и вентиляционное оборудование в квартире, провели следственный эксперимент.

Одна из версий - отравление бытовым газом.

- Соседи снизу делали ремонт, подключили колонку вместо вытяжки в вентиляцию, - рассказали КП-Крым знакомые пострадавшей семьи.

Следователи пока эту информацию не подтверждают.

- Предварительно: бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено. В настоящее время, допрашиваются очевидцы и свидетели. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно, - отметили в пресс-службе Следкома.

Приоритетная версия - отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования, чтобы установить точную причину смерти детей.

ИСТОЧНИК KP.RU