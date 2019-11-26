2019-11-26T20:24:18+03:00
Происшествия

В Симферополе семья отравилась неизвестным веществом прямо у себя в квартире, двое детей погибли

Мать и еще один ребенок - в реанимации
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
За жизнь матери и еще одного ребенка борются врачиЗа жизнь матери и еще одного ребенка борются врачиФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе целая семья отравилась неизвестным веществом, по одной из версий - бытовым газом. Двое детей умерли, мать и еще один ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как рассказали в пресс-службе СКР, женщина вызвала "скорую" на дом, потому что трем ее детям внезапно стало плохо. Когда медики прибыли, младший сын (10 месяцев) уже умер, еще двоих - девочку восьми лет и мальчика пяти лет - доставили в больницу вместе с мамой.

Уже в больнице девочка скончалась, за жизнь мамы и среднего сына борются врачи. Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ).

Сейчас следователи выясняют причину трагедии. Следователи и криминалисты уже проверили газовое и вентиляционное оборудование в квартире, провели следственный эксперимент.

Одна из версий - отравление бытовым газом.

- Соседи снизу делали ремонт, подключили колонку вместо вытяжки в вентиляцию, - рассказали КП-Крым знакомые пострадавшей семьи.

Следователи пока эту информацию не подтверждают.

- Предварительно: бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции не выявлено. В настоящее время, допрашиваются очевидцы и свидетели. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно, - отметили в пресс-службе Следкома.

Приоритетная версия - отравление веществом неясной этиологии. Назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и другие исследования, чтобы установить точную причину смерти детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В конкурсе "Твое правительство" лидируют действующие министры
В Крыму бывший следователь отправился в тюрьму на 8,5 лет за взятку
В крымском санатории «Дюлбер» прошел турнир по дзюдо среди девушек
В Сирию будут поставлять крымскую косметику
Для Керчи закупят больше 100 новых эко-автобусов
Глава Крыма проведет собеседование с претендентами на кресла министров
Аксенов рассказал о планах по ремонту симферопольских дорог на 2020 год
На фирму, добывавшую гальку в Севастополе под видом берегоукрепления, завели уголовное дело
Стало известно, сколько продано билетов на поезда в Крым и обратно
В ночь на 27 ноября на трассе Симферополь - Ялта перекроют движение
Проректор КФУ: для Крыма сотрудничество с ВИР жизненно необходимо
Пожилую крымчанку унизили в Пенсионном фонде за незнание интернета
На украинском пункте пропуска проблемы с электричеством, крымский работает штатно
Сборная Крымского федерального университета стала лидером Премьер-группы НСФЛ
В Симферополе улицу Александра Невского открыли для транспорта
Из Крыма на Украину два дня не будут пропускать автомобили
Детский парк Симферополя ждет масштабная реконструкция
Стало известно каким будет новый бюджет Крыма
В Минтрансе Крыма рассказали, какие дороги отремонтируют до конца года
Житель Феодосии может сесть на 10 лет за куст конопли в шкафу