В Симферополе определили места для ярмарок 2020 года

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-27T10:11:18+03:00

По воскресеньям будет проходить сельскохозяйственная ярмарка на улице Мате Залки Фото: Архив "КП"

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В администрации Симферополя определили, где будут проходить ярмарки в 2020 году. Таких мест по всему городу определено 12. Было принято постановление для упорядочения ярмарочной торговли в Симферополе.

Так, в соответствии с документом, ярмарки выходного дня по субботам разместятся в поселке ГРЭС на улице Энергетиков,2 (95 торговых мест), улице Залесская, 97(70 мест), улице Аэрофлотская, 16 (25 мест), Героев Сталтинграда, 8 (100 мест).

По воскресеньям будет проходить сельскохозяйственная ярмарка на улице Мате Залки, 17 на 25 торговых мест, а также на улице Балаклавская, 119 у разворотного кольца на 40 мест.

Книжная ярмарка разместится по адресу Киевская, 114.

Сезонная ярмарка (с 1 марта по 1 декабря 2020 года) по продаже цветов, саженцев и другой растительности будет располагаться на проспекте Победы, 213а напротив ТЦ «Новая площадь».

Сквер имени Тренева станет местом подготовки учеников к 1 сентября. Школьная ярмарка разместится в парке с 31 июля по 3 августа 2020 года. Там предусмотрено 100 торговых мест.

На проспекте Кирова, 1 (площадь Спортивная) предусмотрена сельскохозяйственная ярмарка на 150 торговых мест, а на проспекте Кирова, 17 и в парке им. Гагарина будут проходить, как и прежде, праздничные ярмарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU