На Украине уверены, что крымчанам хватает воды

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-27T10:13:44+03:00

А если не хватает, то в этом виновата Россия, говорят в Киеве

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Поставки воды в Крым из Украины по Северо-Крымскому каналу в ближайшее время не ожидаются.

Тамила Ташева, заместитель так называемого представителя президента Украины в Автономной республике Крым уверена: для нужд населения воды на полуострове хватает. Так что, оставляя Крым без воды, Киев фактически не нарушает международное право.

- Не хватает воды предприятиям, но вся ответственность за это лежит на России, - цитирует Ташеву РБК-Украина.

Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала днепровская вода, в 2014 году. Он обеспечивал 85% водных потребностей крымчан.

Нехватку влаги на полуострове решили с помощью бурения скважин и установки насосных станций. Однако недостаток воды повлиял на сельское хозяйство – фермерам пришлось перейти на выращивание менее влаголюбивых культур.

Весной 2017 года украинская сторона возвела капитальную дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым. Известно, что ее строительство обошлось Киеву в 1,4 миллиона долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU