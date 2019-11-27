После публикации в «Комсомолке» врачи принялись спасать искалеченную крымчанку

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-27T11:23:21+03:00

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Наталья Тихолиз спасена. Бездомную женщину госпитализировали в первую городскую больницу Севастополя и обещают пристроить в дом-интернат для инвалидов.

Больше месяца волонтеры и социальная служба города-героя добивались госпитализации Тихолиз. После ДТП женщине не была оказана нормальная медицинская помощь. Итог - множественные переломы берцовой кости левой ноги не срослись и Наталью изводил жуткий болевой синдром. Волонтеры движения «Сердце Севастополя» пристроили ее в мини-приют «Теремок». Там женщина буквально выла от боли.

- Анальгетики не помогали, ей нужна была операция, - рассказывает КП-Крым основатель волонтерского движения «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. - Но делать операцию в Севастополе отказывали, ссылаясь на то, что у Тихолиз нет прописки в городе. Мы пытались ее пристроить в крымскую больницу, но и там не спешили забирать бездомную.

На прошлой неделе было принято решение, что в Севастополе Тихолиз будет присвоена инвалидность.

Отметим, что в среднем на прохождение медицинских комиссий и оформление статуса уходит от месяца до трех. Только после этого крымчанку должны были пристроить в крымский приют, а далее плановая операция, которую пришлось бы ждать неизвестно сколько.

Переломанные кости вызывали жуткие боли

Однако после очередной публикации в «КП-Крым» под заголовком «Смертельная бюрократия: В приюте Севастополя умирает бездомная крымчанка» власти города у моря проявили волю и дали добро на госпитализацию Тихолиз. Несмотря на отсутствие прописки.

Теперь несчастной женщине будет оказана медицинская помощь, ее также обещают пристроить в севастопольский приют.

- Благодаря решению и.о. губернатора Михаила Развожаева и его зама Александр Кулагина нашу подопечную наконец госпитализировали. После операции мне сказали, что ее пристроят в севастопольский дом-интернат для инвалидов, - заключила Макеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU