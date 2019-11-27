2019-11-27T11:51:04+03:00
Общество

Депутаты приняли бездефицитный бюджет Крыма на следующий год

Субсидия на выплату по рождению третьего ребенка будет увеличена
Никита ПОЛЬКО
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Принятие бюджета состоялось на заседании парламента 27 ноябряПринятие бюджета состоялось на заседании парламента 27 ноябряФото: Никита ПОЛЬКО
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Сегодня на заседании крымского парламента депутаты приняли в окончательном чтении бюджет республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.

Доходы и расходы бюджета, как сообщила министр финансов РК Ирина Кивико, составят 185,2 миллиарда рублей.

В бюджете на следующий год увеличивается субсидия на выплату по рождению третьего и последующих детей на 1,2 миллиарда рублей.

На 2021 год доходы и расходы бюджета запланированы в объеме 162,4 миллиарда, на 2022 год - 178,5 миллиарда.

Исходя из этого, по плану бюджет республики на все три года является бездефицитным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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