2019-11-27T13:04:59+03:00
Происшествия

В аэропорту Симферополя задерживают рейсы из-за тумана

Улучшений погоды пока не предвидится
Анастасия ЖУКОВА
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Сегодня будет облачно весь деньСегодня будет облачно весь деньФото: Никита ПОЛЬКО
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В международном аэропорту "Симферополь" в среду, 27 ноября, задерживают рейсы из-за плохой погоды.

- Задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов в связи с туманом. Улучшения погодных условий пока не наблюдаем, туман сохраняется, - рассказали КП-Крым в пресс-службе аэропорта.

Синоптики сегодня обещают в крымской столице облачность с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем +8...+10, юго-западный ветер 7-12 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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