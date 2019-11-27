В аэропорту Симферополя задерживают рейсы из-за тумана
Улучшений погоды пока не предвидится
Сегодня будет облачно весь деньФото: Никита ПОЛЬКО
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В международном аэропорту "Симферополь" в среду, 27 ноября, задерживают рейсы из-за плохой погоды.
- Задерживается прибытие и вылет семи воздушных судов в связи с туманом. Улучшения погодных условий пока не наблюдаем, туман сохраняется, - рассказали КП-Крым в пресс-службе аэропорта.
Синоптики сегодня обещают в крымской столице облачность с прояснениями, кратковременные дожди. Температура днем +8...+10, юго-западный ветер 7-12 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU