2019-11-27T12:56:41+03:00
Общество

Защиту прав человека в Крыму доверили маме украинских артисток

На должность омбудсмена парламент РК согласовал Ларису Опанасюк
Никита ПОЛЬКО
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Лариса Николаевна уже два десятка лет занимает высокие посты в Крыму. Фото: страница вице-премьера в соцсетиЛариса Николаевна уже два десятка лет занимает высокие посты в Крыму. Фото: страница вице-премьера в соцсети
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Новым уполномоченным по правам человека в Крыму стала бывший заместитель главы правительства республики Лариса Опанасюк. На эту должность ее сегодня назначили депутаты парламента РК.

Согласно принятому постановлению, на пост крымского омбудсмена Опанасюк заступила на пять лет.

Ранее эту должность, с июля 2014-го по август 2019 года, занимала Лариса Лубина. С поста омбудсмена она ушла на пенсию.

Лариса Опанасюк, напомним, была вице-премьером местного правительства с 2014 года.

Примечательно, что дочери Ларисы Опанасюк - близняшки Анна и Мария - еще до «Крымской весны» уехали жить в Киев, где создали песенный дуэт Anna Maria.

Участницы дуэта Anna Maria. Фото: страница артисток ВКонтакте

Участницы дуэта Anna Maria. Фото: страница артисток ВКонтакте

После того, как Крым стал российским, артистки решили остаться в Киеве и в течение 5 лет никого не волновали их крымские корни, пока девушки не подали заявку на участие в песенном конкурсе «Евровидение» от Украины.

Перед выступлением у них брал интервью украинский канал ATR (его владелец - Ленур Ислямов, организатор продуктовой блокады Крыма и блэкаута 2015 года, в РФ его обвиняют в диверсии). Там им задали вопрос о принадлежности Крыма. Однако от прямого ответа девушки ушли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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