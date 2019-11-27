Пропал вместе с детьми: В Крыму видели жителя Уфы, за которого дают полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-27T14:37:01+03:00

Мужчина исчез с сыновьями после ссоры с женой [Фото]

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В Уфе пропал 37-летний Артем Мазов. Его поиски идут с 26 октября по всей стране. Сегодня стало известно, что мужчину видели в Севастополе.

Мазов пропал вместе с двумя сыновьями, 8-летним Артемом и 5-летним Ильей после ссоры с женой из-за предстоящего развода.

Он собрал детей и уехал на своей машине, которую позже нашли брошенной около уфимского санатория «Речные зори». На берегу реки Уфа полицейские наткнулись на надувной матрас, принадлежащий детям.

Сыновья Артем и Илья

Также стало известно, что сразу после исчезновения мужчина заходил в магазин и купил моток веревки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски россиянина и его детей продолжаются.

Девушка по имени Екатерина сообщила изданию ГТРК «Башкортостан», что 26 ноября видела мужчину похожего на Мазова в Севастополе. По ее словам, это был именно он, но вот детей с ним не было.

По другой информации, Артем был замечен несколько недель назад в другой части страны – во Владивостоке. Там он вместе с детьми якобы гуляли в местном океанариуме.

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ИСТОЧНИК KP.RU