Сотрудницу пенсионного фонда в Крыму уволили после криков на пенсионерку
Сотрудницу, которая накричала на пенсионерку в крымском отделении пенсионного фонда, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда РФ по Крыму и Севастополю.
Напомним, конфликт произошел между сотрудницей клиентской службы и пенсионеркой, которая пришла на прием. Работница отделения на повышенных тонах говорила, чтобы пожилая женщина завела «личный кабинет» в интернете. Когда пенсионерка сказала, что она не знает, как это сделать, работница уже перешла на крик. Наблюдатели конфликта выложили засняли происходящее и выложили в соцсети.
- В связи с распространением видео в социальных сетях и СМИ, рабочая группа отделения ПФР провела служебную проверку. В результате проверки было выявлено некорректное поведение сотрудника клиентской службы, - сообщили в пресс-службе ПФР по Крыму и Севастополю.
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Конфликт остановила руководитель клиентской службы, она извинилась перед посетительницей и пригласила ее в кабинет.
Сотрудницу, которая кричала на пенсионерку, уволили. Кроме того, в пенсионном фонде рассказали, что со специалистами клиентской службы Управления провели тренинг вместе с психологом на тему разрешения конфликтных ситуаций.
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ИСТОЧНИК KP.RU