В Крыму умерла женщина, перепутавшая антифриз с водой

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-27T15:23:15+03:00

Врачи боролись за жизнь Анны Ивановны почти сутки

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье в первую городскую больницу Севастополя попала 43-летняя женщина. Ей стало плохо после того, как она выпила антифриз.

Все случилось в доме, где Анна Ивановна жила вместе с мужем. Именно он и вызвал супруге «скорую помощь».

Врачи сразу же определили женщину в отделение реанимации и принялись бороться за ее жизнь.

В это время муж пострадавшей пытался объяснить полицейским, что антифриз супруга выпила случайно, когда хотела утолить жажду. Она просто перепутала бутылку с водой и бутылку с химикатом.

Несмотря на все старания врачей, Анна Ивановна скончалась на следующее утро.

Напомним, что месяц назад в одну из больниц Севастополя поступила годовалая девочка. Врачи диагностировали у малолетнего ребенка химический ожог глотки и пищевода.

Оказалось, что мать девочки готовила ребенку кашу, но вместо воды налила в кастрюлю кислоту. Женщина стала кормить дочь,

А когда поняла, что ей становится плохо, обратилась за помощью к медикам. Ребенку врачи оказали всю необходимую помощь и выписали через два дня.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU