В Крыму умерла женщина, перепутавшая антифриз с водой
В минувшее воскресенье в первую городскую больницу Севастополя попала 43-летняя женщина. Ей стало плохо после того, как она выпила антифриз.
Все случилось в доме, где Анна Ивановна жила вместе с мужем. Именно он и вызвал супруге «скорую помощь».
Врачи сразу же определили женщину в отделение реанимации и принялись бороться за ее жизнь.
В это время муж пострадавшей пытался объяснить полицейским, что антифриз супруга выпила случайно, когда хотела утолить жажду. Она просто перепутала бутылку с водой и бутылку с химикатом.
Несмотря на все старания врачей, Анна Ивановна скончалась на следующее утро.
Напомним, что месяц назад в одну из больниц Севастополя поступила годовалая девочка. Врачи диагностировали у малолетнего ребенка химический ожог глотки и пищевода.
Оказалось, что мать девочки готовила ребенку кашу, но вместо воды налила в кастрюлю кислоту. Женщина стала кормить дочь,
А когда поняла, что ей становится плохо, обратилась за помощью к медикам. Ребенку врачи оказали всю необходимую помощь и выписали через два дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU