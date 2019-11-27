2019-11-27T15:23:15+03:00
Происшествия

В Крыму умерла женщина, перепутавшая антифриз с водой

Врачи боролись за жизнь Анны Ивановны почти сутки
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Фото: Анастасия ЖУКОВАФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье в первую городскую больницу Севастополя попала 43-летняя женщина. Ей стало плохо после того, как она выпила антифриз.

Все случилось в доме, где Анна Ивановна жила вместе с мужем. Именно он и вызвал супруге «скорую помощь».

Врачи сразу же определили женщину в отделение реанимации и принялись бороться за ее жизнь.

В это время муж пострадавшей пытался объяснить полицейским, что антифриз супруга выпила случайно, когда хотела утолить жажду. Она просто перепутала бутылку с водой и бутылку с химикатом.

Несмотря на все старания врачей, Анна Ивановна скончалась на следующее утро.

Напомним, что месяц назад в одну из больниц Севастополя поступила годовалая девочка. Врачи диагностировали у малолетнего ребенка химический ожог глотки и пищевода.

Оказалось, что мать девочки готовила ребенку кашу, но вместо воды налила в кастрюлю кислоту. Женщина стала кормить дочь,

А когда поняла, что ей становится плохо, обратилась за помощью к медикам. Ребенку врачи оказали всю необходимую помощь и выписали через два дня.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские бизнесмены будут поставлять товары в Сирию, Турцию и Чехию
Сотрудницу пенсионного фонда в Крыму уволили после криков на пенсионерку
Шесть бортов, летевших в Симферополь, сели на запасных аэродромах из-за тумана
Пропал вместе с детьми: В Крыму видели жителя Уфы, за которого дают полмиллиона рублей
Защиту прав человека в Крыму доверили маме украинских артисток
В аэропорту Симферополя задерживают рейсы из-за тумана
Отец пострадавшей от отравления семьи просит не перечислять деньги мошенникам
Депутаты приняли бездефицитный бюджет Крыма на следующий год
После публикации в «Комсомолке» врачи принялись спасать искалеченную крымчанку
Двое детей, погибшие в собственной квартире в Симферополе, отравились угарным газом
На Украине уверены, что крымчанам хватает воды
В Симферополе определили места для ярмарок 2020 года
В Симферополе дом для сирот строят с нарушениями
Севастополь и Ялта вошли в топ-10 по популярности для зимнего отдыха с камином и баней
В Крыму брат обворовал брата
В Симферополе 27 ноября частично отключат электричество
Погода в Крыму на 27 ноября: дожди и тепло до +13
В Симферополе семья отравилась неизвестным веществом прямо у себя в квартире, двое детей погибли