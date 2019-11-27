Крымские бизнесмены будут поставлять товары в Сирию, Турцию и Чехию

СЕГОДНЯ 15:55 2019-11-27T15:55:13+03:00

Они заключили соглашения на прошедшей международной конференции «THE MOST к Успеху»

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Крымские бизнесмены будут поставлять свои товары за рубеж. Предприниматели заключили три соглашения по итогам прошедшей международной конференции «THE MOST к Успеху».

Директор АНО «Южный региональный Центр поддержки экспорта» Наталья Серова сообщила, что речь в первую очередь идет о соглашении с Торгово-промышленной палатой Чехии, также достигнуты договоренности с Сирией и Турцией.

В Сирию скоро отправится партия крымской косметики, также сирийцы хотят получать сельскохозяйственную продукцию полуострова.

Генеральный директор организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Ибрагим Медх в свою очередь добавил, что крымская косметика и другие товары могут конкурировать с продукцией иностранных рынков.

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ИСТОЧНИК KP.RU