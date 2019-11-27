2019-11-27T17:33:32+03:00
Общество

В 2020 году в Керчи построят семь детсадов и одну школу

О планах рассказал глава города Сергей Бороздин
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Дошкольных образовательных учреждений станет большеДошкольных образовательных учреждений станет большеФото: "КП" Архив
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В Керчи в следующем году запланировано строительство 5 модульных детских садов, 2 стационарных и возведение школы на 800 мест. Об этом рассказал глава администрации города Сергей Бороздин.

Он отметил, что важной задачей также является окончание реконструкции Митридатской лестницы, а также Обелиска Славы.

- Запланировано строительство дорог, ведущих к Крепости Керчь и улицы Гаспринского, а также реализация крупного проекта по реконструкции улично-дорожной сети, который включает 18 улиц города с заменой ливневой канализации, бордюрного камня и других элементов, - отметил Бороздин.

Также он рассказал о планах на подключение к газоснабжению поселка Героевского, микрорайона 3 и 5 Самострой, Красная Керчь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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