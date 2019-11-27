В двух симферопольских районах до вечера не будет воды
До 20.00 водоснабжение отключено в микрорайонах «Петровская балка» и «Марьино»
Микрорайоны отключены с 10-ти утра
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В Симферополе отключено водоснабжение в некоторых районах из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил директор симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Роман Восколупов.
Так, до 20.00 воды не будет в микрорайонах «Петровская балка» и «Марьино», а работы ведутся на улице Гончарова, 4.
По словам Романа Восколупова, утром 27 ноября произошел прорыв водопровода, и сейчас ремонтная бригада из пяти человек устраняет последствия, также работает две единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU