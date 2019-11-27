В двух симферопольских районах до вечера не будет воды

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-27T16:30:39+03:00

До 20.00 водоснабжение отключено в микрорайонах «Петровская балка» и «Марьино»

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В Симферополе отключено водоснабжение в некоторых районах из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил директор симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Роман Восколупов.

Так, до 20.00 воды не будет в микрорайонах «Петровская балка» и «Марьино», а работы ведутся на улице Гончарова, 4.

По словам Романа Восколупова, утром 27 ноября произошел прорыв водопровода, и сейчас ремонтная бригада из пяти человек устраняет последствия, также работает две единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU