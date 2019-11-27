2019-11-27T16:30:39+03:00
Общество

В двух симферопольских районах до вечера не будет воды

До 20.00 водоснабжение отключено в микрорайонах «Петровская балка» и «Марьино»
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Микрорайоны отключены с 10-ти утраМикрорайоны отключены с 10-ти утра
Изменить размер текста:

В Симферополе отключено водоснабжение в некоторых районах из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил директор симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Роман Восколупов.

Так, до 20.00 воды не будет в микрорайонах «Петровская балка» и «Марьино», а работы ведутся на улице Гончарова, 4.

По словам Романа Восколупова, утром 27 ноября произошел прорыв водопровода, и сейчас ремонтная бригада из пяти человек устраняет последствия, также работает две единицы техники.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 28 ноября частично отключат электричество
В Симферополе на маршрут №63 вышло 10 новых автобусов
Севастопольцы без счетчиков будут платить за воду больше
Крым и Севастополь вошли в число регионов с некачественным топливом
Администрация взыщет с подрядчика стоимость крыши, сорванной ветром со школы в Джанкое
В симферопольской многоэтажке травили тараканов за несколько дней до гибели детей
На площади Нахимова в Севастополе начали устанавливать новогоднюю елку
Родные погибших в Симферополе детей рассказали о дате похорон
В 2020 году в Керчи построят семь детсадов и одну школу
Крымские бизнесмены будут поставлять товары в Сирию, Турцию и Чехию
В Крыму умерла женщина, перепутавшая антифриз с водой
Сотрудницу пенсионного фонда в Крыму уволили после криков на пенсионерку
Шесть бортов, летевших в Симферополь, сели на запасных аэродромах из-за тумана
Пропал вместе с детьми: В Крыму видели жителя Уфы, за которого дают полмиллиона рублей
Защиту прав человека в Крыму доверили маме украинских артисток
В аэропорту Симферополя задерживают рейсы из-за тумана
Отец пострадавшей от отравления семьи просит не перечислять деньги мошенникам
Депутаты приняли бездефицитный бюджет Крыма на следующий год
После публикации в «Комсомолке» врачи принялись спасать искалеченную крымчанку
Двое детей, погибшие в собственной квартире в Симферополе, отравились угарным газом
На Украине уверены, что крымчанам хватает воды
В Симферополе определили места для ярмарок 2020 года
В Симферополе дом для сирот строят с нарушениями
Севастополь и Ялта вошли в топ-10 по популярности для зимнего отдыха с камином и баней
В Крыму брат обворовал брата
В Симферополе 27 ноября частично отключат электричество
Погода в Крыму на 27 ноября: дожди и тепло до +13
В Симферополе семья отравилась неизвестным веществом прямо у себя в квартире, двое детей погибли