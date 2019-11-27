На площади Нахимова в Севастополе начали устанавливать новогоднюю елку
В Севастополе на главной площади города начали устанавливать новогоднюю елку. Она изготовлена из искусственной хвои и комплекса световых элементов.
Ее высота будет достигать 20 метров.
Как рассказал и.о. ДХГ города Евгений Горлов, работы по монтажу ели уже начались. Они должны завершиться к середине декабря.
- Кроме того, установим елки в Парке Победы и Учкуевке. Также мы поговорили со всеми предпринимателями, которые в тех зонах находятся, и предложили им украшать свои витрины для создания праздничной атмосферы, - отметил Горлов.
Также до Нового года на центральных улицах Севастополя появятся праздничные украшения.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU