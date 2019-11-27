На площади Нахимова в Севастополе начали устанавливать новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-27T17:33:24+03:00

В высоту она будет достигать 20 метров

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В Севастополе на главной площади города начали устанавливать новогоднюю елку. Она изготовлена из искусственной хвои и комплекса световых элементов.

Ее высота будет достигать 20 метров.

Как рассказал и.о. ДХГ города Евгений Горлов, работы по монтажу ели уже начались. Они должны завершиться к середине декабря.

- Кроме того, установим елки в Парке Победы и Учкуевке. Также мы поговорили со всеми предпринимателями, которые в тех зонах находятся, и предложили им украшать свои витрины для создания праздничной атмосферы, - отметил Горлов.

Также до Нового года на центральных улицах Севастополя появятся праздничные украшения.

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ИСТОЧНИК KP.RU