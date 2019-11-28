2019-11-28T07:13:18+03:00
Общество

Погода в Крыму на 28 ноября: до +12 градусов и дождь

Дожди на полуострове продолжатся до 1 декабря
Надежда ДАЦЮК
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На Южном берегу Крыма воздух прогреется до +12 градусов.На Южном берегу Крыма воздух прогреется до +12 градусов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму 28 ноября будет дождливо. Воздух прогреется до +12 градусов. Ветер будет дуть юго-западный до 15 метров в секунду, сообщают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть юго-западный до 11 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до +11 градусов.

В Севастополе 28 ноября переменная облачность, без осадков. Днем до +13 градусов, будет дуть южный ветер до 15 метров в секунду.

На ЮБК сегодня кратковременный дождь, переменная облачность. Днем возможен юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +12 градусов.

В Керчи синоптики не обещают существенных осадков. Ветер днем переменных направлений до 5 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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