2019-11-27T18:01:09+03:00
Общество

Севастопольцы без счетчиков будут платить за воду больше

С 2020 года власти вводят повышающий коэффициент
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Севастопольцы, которые не установили водомеры или не прошли поверку, с 2020 года будут платить за воду больше - с учетом повышающего коэффициента.

- Коэффициент будет прибавляться к установленным местным правительством нормативам потребления воды. Норматив устанавливается индивидуально для каждого жилого дома и зависит от категорий жилых помещений. В среднем по городу он составляет 7,456 кубических метров воды на одного человека в месяц, разъяснила ForPost начальник службы сбыта ГУПС «Водоканал» Мария Патлаенко.

Повышающий коэффициент также будут применять в случаях, если севастопольцы более двух раз не обеспечат доступ сотрудникам водоканала для поверки счетчиков.

По мнению Патлаенко, такие меры стимулируют горожан устанавливать водомеры, потому что только так можно оценить, превышаете ли вы норматив или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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