В Симферополе на маршрут №63 вышло 10 новых автобусов

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-27T18:34:46+03:00

Они будут курсировать между остановками «Марьино» и автостанцией «Западная»

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На симферопольский маршрут №63 вышло десять новых автобусов. Они будут курсировать между остановками «Марьино» и автостанцией «Западная», сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

По ее словам, в лизинг было закуплено 97 единиц транспорта большого и среднего класса по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. Новые автобусы передали государственному унитарному предприятию «Крымтроллейбус».

- Благодаря содействию главы и Минтранса республики часть закупленной техники будет работать в Симферополе, в их числе десять автобусов, которые мы сегодня запусти на 63 маршрут, - сообщила Анастасия Волкова.

По ее словам, длина новых машин составляет около 12,5 метра, потому изменена схема движения автобуса. Он будет следовать по проспекту Кирова, а не по Севастопольской.

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ИСТОЧНИК KP.RU