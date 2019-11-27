Глава Крыма прокатился под Крымским мостом на противодиверсионном катере
Бригаде №115 особого назначения Росгвардии, обеспечивающей безопасность Крымского моста, вручили боевое знамя. В церемонии принял участие глава Крыма Сергей Аксенов.
- Бригада выступает ключевым звеном в системе безопасности Крымского моста. Войска нашей национальной гвардии, которой руководство страны доверило почетную миссию координации обеспечения безопасности моста, со всей ответственностью приступили к его реализации, - заявил на церемонии главнокомандующий войсками нацгвардии генерал армии Виктор Золотов, который и вручил знамя.
Новая бригада Росгвардии будет охранять Крымский мост. Фото: пресс-служба главы РК
Глава Крыма поблагодарил росгвардейцев за службу и отметил, что Крымский мост находится под надежной охраной, а подразделение обеспечено всем необходимым оборудованием. Он также пообещал от имени крымского правительства оказать содействие в выделении жилья для личного состава бригады.
Затем Сергей Аксенов и Виктор Золотов вышли в море на противодиверсионном катере «Грачонок». Именно на таких будут нести службу росгвардейцы, передает пресс-служба главы РК.
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В Крыму сформировали новую бригаду Росгвардии для охраны Крымского моста.Глава республики Сергей Аксенов и командующий Росгвардией Виктор Золотов прокатились на противодиверсионном катере "Грачонок". Видео: пресс-служба главы РК
ИСТОЧНИК KP.RU