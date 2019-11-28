Компания, поставившая турбины Siemens в Крым, будет ликвидироваться

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-28T09:09:32+03:00

Турбины использовались для строительства ТЭС на полуострове Фото: Анастасия ЖУКОВА

«Интеравтоматика» попала под санкции в 2017 году

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Компания, которая участвовала в поставке газовых турбин Siemens, необходимых для новых электростанций в Крыму, будет ликвидироваться.

По данным, размещенным в системе СПАРК, заявление о ликвидации «Интеравтоматики» зарегистрировано 26 ноября. Все необходимые документы планируется подготовить до 4 декабря, передает ТАСС.

Напомним, из-за поставок турбин в Крым и Севастополь в 2017 году компания «Интеравтоматика» попала под санкции Запада. Корпорация - это предприятие немецкого концерна Siemens, Всероссийского теплотехнического института и российского ОАО «Технопроэкспорт».

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ИСТОЧНИК KP.RU