2019-11-28T11:10:59+03:00
Общество

Новым отельерам Крыма дадут налоговые каникулы

Такие изменения одобрил парламент РК
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Анастасия КУРДЮКОВАФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Крымский парламент одобрил в двух чтениях изменения в Налоговый Кодекс РФ, которые позволяют с 1 января следующего года предоставлять налоговые каникулы собственникам малых отелей и гостевых домов.

Речь идет о вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, включенных в Реестр Минкурортов республики.

Ранее Законопроект был принят Госдумой России в трех чтениях и одобрен президентом.

Очередным экономическим стимулом должны стать программы льготного кредитования и субсидирования малого и среднего предпринимательства, действующие в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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