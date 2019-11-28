Новым отельерам Крыма дадут налоговые каникулы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-28T11:10:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымский парламент одобрил в двух чтениях изменения в Налоговый Кодекс РФ, которые позволяют с 1 января следующего года предоставлять налоговые каникулы собственникам малых отелей и гостевых домов.

Речь идет о вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, включенных в Реестр Минкурортов республики.

Ранее Законопроект был принят Госдумой России в трех чтениях и одобрен президентом.

Очередным экономическим стимулом должны стать программы льготного кредитования и субсидирования малого и среднего предпринимательства, действующие в республике.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU