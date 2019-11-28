Новым отельерам Крыма дадут налоговые каникулы
Крымский парламент одобрил в двух чтениях изменения в Налоговый Кодекс РФ, которые позволяют с 1 января следующего года предоставлять налоговые каникулы собственникам малых отелей и гостевых домов.
Речь идет о вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, включенных в Реестр Минкурортов республики.
Ранее Законопроект был принят Госдумой России в трех чтениях и одобрен президентом.
Очередным экономическим стимулом должны стать программы льготного кредитования и субсидирования малого и среднего предпринимательства, действующие в республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU