Киев вынуждает Россию увеличить зарплаты военным Крыма

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-28T11:39:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны РФ намерено повысить на 10% зарплаты контрактникам, которые несут службу в Крыму. Причина – полуостров относится к безводным местностям, что ухудшает условия пребывания солдат в этом регионе.

В пояснительной записке к проекту Минобороны говорится, что в Крыму ухудшаются климатические условия и обостряется экологическая обстановка в местах дислокации воинских частей.

Причиной этого в Минобороны называют прекращение Украиной подачи на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Прибавку к зарплате обычно получают те контрактники, которые служат в пустынных или безводных местностях; в высокогорье; в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями.

Постановление правительства, включающее Крым в число регионов, за службу в которых полагается доплата, планируется ввести в силу в апреле 2020 года.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU