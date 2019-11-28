Киев вынуждает Россию увеличить зарплаты военным Крыма
Министерство обороны РФ намерено повысить на 10% зарплаты контрактникам, которые несут службу в Крыму. Причина – полуостров относится к безводным местностям, что ухудшает условия пребывания солдат в этом регионе.
В пояснительной записке к проекту Минобороны говорится, что в Крыму ухудшаются климатические условия и обостряется экологическая обстановка в местах дислокации воинских частей.
Причиной этого в Минобороны называют прекращение Украиной подачи на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Прибавку к зарплате обычно получают те контрактники, которые служат в пустынных или безводных местностях; в высокогорье; в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями.
Постановление правительства, включающее Крым в число регионов, за службу в которых полагается доплата, планируется ввести в силу в апреле 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU