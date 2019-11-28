Аксенов уволил министра образования Крыма

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-28T12:53:56+03:00

Гончарова подала ему заявление по собственному желанию

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Наталья Гончарова, которая руководила Министерством образования Крыма с 2012 года, ушла в отставку.

О том, что Гончарова собралась покинуть пост министра, сообщалось еще в начале месяца.

Вчера заявление об увольнении по собственному желанию от экс-министра подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что сегодня в республике проходит кадровый конкурс «Твое правительство». По его результатам будут выбраны новые министры местного правительства.

Пока одним из главных претендентов на пост министра образования Крыма является директор Симферопольской академической гимназии Валентина Лаврик.

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ИСТОЧНИК KP.RU