2019-11-28T13:37:52+03:00
Общество

Два дня непогоды: На Крым движутся проливные дожди и сильный ветер

Спасатели просят граждан быть внимательнее
Никита ПОЛЬКО
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Непогода связана с прохождением атлантического циклонаНепогода связана с прохождением атлантического циклонаФото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшие двое суток на территории Крыма ожидаются сильный ветер и ливни. Непогода связана с прохождением атлантического циклона, пояснили в пресс-службе крымского главка МЧС.

- Сутки 29 и ночь 30 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, очень сильный южный, юго-западный ветер 20-25 метров в секунду, - уточнили в ведомстве со ссылкой на данные крымских синоптиков.

Жителям и гостям полуострова спасатели рекомендуют плотно закрывать окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и крупных деревьев на время непогоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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