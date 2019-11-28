Два дня непогоды: На Крым движутся проливные дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-28T13:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие двое суток на территории Крыма ожидаются сильный ветер и ливни. Непогода связана с прохождением атлантического циклона, пояснили в пресс-службе крымского главка МЧС.

- Сутки 29 и ночь 30 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, очень сильный южный, юго-западный ветер 20-25 метров в секунду, - уточнили в ведомстве со ссылкой на данные крымских синоптиков.

Жителям и гостям полуострова спасатели рекомендуют плотно закрывать окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и крупных деревьев на время непогоды.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU