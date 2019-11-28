Два дня непогоды: На Крым движутся проливные дожди и сильный ветер
В ближайшие двое суток на территории Крыма ожидаются сильный ветер и ливни. Непогода связана с прохождением атлантического циклона, пояснили в пресс-службе крымского главка МЧС.
- Сутки 29 и ночь 30 ноября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, очень сильный южный, юго-западный ветер 20-25 метров в секунду, - уточнили в ведомстве со ссылкой на данные крымских синоптиков.
Жителям и гостям полуострова спасатели рекомендуют плотно закрывать окна домов, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и крупных деревьев на время непогоды.
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ИСТОЧНИК KP.RU