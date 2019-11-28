Более 360 человек прошли обучение в «Школе волонтеров наследия» в Крыму

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-28T18:31:39+03:00

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Более 360 человек прошли обучение в «Школе волонтеров наследия» на площадке Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, сообщила начальник управления организационно-административной политики вуза Наталья Кармазина.

Занятия проходили в течение двух месяцев. За это время участники прослушали лекции историков, градозащитников и архитекторов, приняли участие в мастер-классах и получили практические навыки по реставрации.

«Школа волонтеров наследия» - это просветительский проект, направленный на знакомство граждан с темой сохранения объектов культурно наследия. Он реализуется в рамках национального проекта «Культура» в пяти городах России.

Фото: пресс-служба КФУ

- Согласно нацпроекту «Образование», к 2024 году 8,8 миллиона человек в России будут вовлечены в волонтерскую деятельность, а само волонтёрство станет неотъемлемой частью образовательного процесса. Это не досуг и «внеучебка», это реальный инструмент профессионального самоопределения и развития студентов. Наш проект это подтвердил, - отметила Наталья Кармазина.

Слушателей школы поздравил с окончанием учебы заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков, проректор по академической и административной политике Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов, заместитель Председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Денис Юдин.

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ИСТОЧНИК KP.RU