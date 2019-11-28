Керченская няня обокрала хозяйку на 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-28T16:24:37+03:00

Теперь няня под подпиской о невыезде Фото: Олег ЗОЛОТО

Около года она тихонько воровала украшения из дома

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В Керчи 47-летняя няня обокрала хозяйку более чем на 700 тысяч рублей. Женщина около года присматривала за ребенком у потерпевшей. Однажды она заметила, где хозяйка хранит ювелирные украшения.

- Каждый раз, когда злоумышленница оставалась с ребенком в квартире одна, она незаметно доставала часть ювелирных изделий и забирала их себе, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Украшения нерадивая нянечка сдавала в городские ломбарды. Вырученные деньги тратила.

Полиции удалось не только доказать вину няни-воровки, но и изъять часть похищенных изделий из ломбардов. Женщина написала явку с повинной, суда она ожидает под подпиской о невыезде.

В отношении нее возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере (п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ), керчанке грозит до шести лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU