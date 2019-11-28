2019-11-28T16:52:20+03:00
Общество

На подъездах к Крымском мосту идет наладка систем железнодорожной автоматики

Работы идут по обе стороны Керченского пролива
Анна КИРИЕНКО
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На железнодорожной ветке моста идет наладка автоматических систем. Фото: ИЦ Крымский мостНа железнодорожной ветке моста идет наладка автоматических систем. Фото: ИЦ Крымский мост
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Для управления движения поездами на Крымском мосту идет наладка систем железнодорожной автоматики. Посты электрической централизации установлены по обе стороны Керченского пролива – на станциях Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная Новый парк.

Как сообщили в информационном центре «Крымский мост», специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему.

- На керченском берегу установлены микропроцессоры, интеллектуальные контроллеры, путевые приемники и другие устройства. В целом здесь – более двух тысяч единиц оборудования, - сообщили в инфоцентре. - Этот умный центр отвечает за работу 18 стрелочных переводов, 26 сигнальных светофоров, 62 рельсовых цепей в парке путей станции Керчь-Южная Новый парк. Автоматика не допустит случайный перевод стрелок и отправление поезда на занятый путь.

Пост в Керчи также будет контролировать график движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал на мосту и подходе со стороны Крымского полуострова.

Станция Керчь-Южная Новый парк расположена в трех километрах от пролива. На объекте завершается устройство путей, идет настройка светофоров и стрелочных переводов, выполняется благоустройство платформ. Через Керчь-Южную будут проходить поезда ближнего и дальнего следования вглубь полуострова и в обратном направлении – в Краснодарский край и другие регионы.

На другом берегу пролива в 7 км от моста расположена новая станция Тамань-Пассажирская. Она будет отвечать за организацию перевозок пассажиров из станиц и поселков на Таманском полуострове. Для этого возведен комплекс объектов, в том числе пост электрической централизации, приемоотправочные пути с двумя перронами, одноэтажный вокзал на 50 пассажиров.

- Станция расположена на двухпутном железнодорожном подходе, который соединил Крымский мост с сетью железных дорог на материке. Она включает все необходимое для комфортного обслуживания пассажиров – это жители близлежащей станицы Тамань, поселков Таманский, Волна, Артющенко, Прогресс, Веселовка и других. Начиная с декабря со станции можно будет отправиться на поезде в разные регионы России, - рассказал заместитель генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация» Александр Шатунов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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