Крымчанка украла 14-килограммовую статую с фонтана

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-28T16:37:34+03:00

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На одном из рынков Керчи с фонтана пропала бетонная скульптура мальчика с рыбкой в руках, украшавшая композицию. Оказалось, что ее украла местная жительница.

Пропажу заметил бдительный горожанин, который и обратился с заявлением в полицию. Оперативникам удалось найти любительницу статуй - 19-летнюю девушку.

Оказалось, что она поздно вечером гуляла по городу с другом, оба были пьяны. Проходя через территорию рынка, девушка увидела скульптуру мальчика с рыбкой и решила забрать ее домой.

- Ты чего? Это ж кража! - возмутился друг, которому алкоголь еще не до конца затуманил мозг.

Вот только на решительную девушку его уговоры не подействовали. Она взяла скульптуру (вес которой ни много ни мало, а 14 килограммов!) и понесла ее домой. Все-таки ноша оказалась тяжелой, так что барышня решила оставить фигуру в кустах и занести домой уже утром. Вот только статуи там уже не оказалось.

Так выглядела украденная статуя. Фото: пресс-служба МВД по РК

Когда пришли полицейские, девушка во всем созналась. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "грабеж" (ч.1 ст.161 УК РФ). Ей могут грозить обязательные работы или даже до четырех лет лишения свободы - на усмотрение суда.

Вердикта обвиняемая дожидается под подпиской о невыезде, передает пресс-служба МВД по РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU