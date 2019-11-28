2019-11-28T16:51:33+03:00
Здоровье

В центре Симферополя пройдет бесплатное тестирование на СПИД

Кровь сдается анонимно, результат мгновенный
Анна КИРИЕНКО
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Бесплатное тестирование на СПИД пройдет в центре Симферополя. Фото: Архив "КП"Бесплатное тестирование на СПИД пройдет в центре Симферополя. Фото: Архив "КП"
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В Симферополе пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом. Бесплатно и анонимно в центре города можно пройти тестирование на наличие вируса в крови.

Как сообщили в «Центре медицинской профилактики», мероприятие пройдет 29 ноября с 10 до 15 часов по адресу улица Пушкина, 3.

- Акция предусматривает анонимное экспресс-тестирование населения на бесплатной основе. В ходе акции организаторы проведут беседы на тему профилактики и современных методов лечения опасного недуга, раздадут агитационный материал.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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