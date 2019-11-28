"Часть информационной войны": Аксенов оценил введение Украиной санкций против юрлиц

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-28T17:09:38+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал введение Украиной санкций против юридических лиц Крыма частью информационной войны против России.

Ранее Кабмин Украины ввел пакет санкций против 131 юридического лица. Это коснулось компаний, которые занимаются археологическими раскопками, теле- и радиовещанием, а также поставками оборудования для оборонно-промышленного комплекса.

- Для наших буйных соседей важно создавать истерический информационный фон вокруг Крыма по любым поводам. Это часть информационной войны, которую Украина ведет против России уже более пяти лет, - выразил свое мнение Сергей Аксенов. - Содержание заявлений и их связь с реальностью не имеют для представителей украинской власти никакого значения. Главное - постоянно обвинять в чем-нибудь нашу страну.

Также глава Крыма добавил, что на полуострове ведется работа, чтобы сохранить исторические объекты, где археологи проводят раскопки.

Кроме того, по мнению главы Крыма, санкционная политика выглядит нелепо с учетом того, что на полуострове растет приток туристов из Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU